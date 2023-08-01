Сильный пожар в Алматы
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ЖК горит в алматинском микрорайоне "Аккент". Люди выпрыгивают из окон 16-этажного дома.

На этом видео запечатлен момент, как собравшиеся люди помогают поймать ребенка.

По данным ДЧС, загорелись кабели в лифтовой шахте.

Спасатели при помощи автолестниц спустили 40 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.