https://news.day.az/world/1586032.html Сильный пожар в Алматы - люди выпрыгивают из окон дома - ВИДЕО
Сильный пожар в Алматы - люди выпрыгивают из окон дома - ВИДЕО
ЖК горит в алматинском микрорайоне "Аккент". Люди выпрыгивают из окон 16-этажного дома.
На этом видео запечатлен момент, как собравшиеся люди помогают поймать ребенка.
По данным ДЧС, загорелись кабели в лифтовой шахте.
Спасатели при помощи автолестниц спустили 40 человек.
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