Нетаньяху признает сложность нормализации отношений с Саудовской Аравией

Процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией непрост, но добиться этого возможно, и это стало бы важным шагом для окончания арабо-израильского конфликта в целом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC.

"Я думаю, если мы добьемся нормализации [отношений] и мира между Саудовской Аравией и Израилем, это будет поворотным моментом в истории. Я думаю, это будет прорыв, подобный тому, что мы уже сделали в рамках "Авраамовых соглашений", - заявил он.

Нетаньяху в связи с этим напомнил, что несколько лет назад Израилю удалось в рамках "Авраамовых соглашений" договориться о нормализации отношений сразу с четырьмя арабскими странами: Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом. Он отметил, что многие считали это невозможным и подчеркивали, что примирение Израиля с арабскими странами недостижимо, пока не урегулирован палестино-израильский конфликт. Тем не менее, подчеркнул Нетаньяху, заключение мирных соглашений с отдельными арабскими странами оказалось возможным.

"Теперь у нас есть шанс, возможно, начать завершение арабо-израильского конфликта, заключив мир с Саудовской Аравией и открыв путь к миру между еврейским народом и мусульманским миром, так что, я думаю, это огромный шаг вперед", - добавил израильский премьер.