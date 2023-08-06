В этой стране зарегистрирован самый высокий уровень безработицы в Европе

Испания остается лидером как страна с самым высоким уровнем безработицы во всей Европе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Евростата за июнь, самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Испании - 11,7 проц, Греции - 11,1 проц, Литве и Швеции - по 7,5 проц. Самые низкие показатели безработицы на Мальте - 2,6 проц, в Польше и Чехии - по 2,7 проц и Германии - 3 проц.

В Испании в июне 2023 года безработными были 2,79 млн человек, из которых 464 тыс. были моложе 25 лет. Кроме того, уровень безработицы среди молодежи в Испании составил 27,4 проц, что является самым высоким показателем среди 27 стран Европейского Союза, опережая Грецию (23,6 проц) и Швецию (21,3 проц).