Власти Израиля назвали терактом атаку в пригороде Иерусалима

Нападение в израильском городе Маале-Адумим близ Иерусалима, в ходе которого несколько человек получили ранения, было терактом, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант получили доклады о случившемся и следят за развитием событий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр и министр обороны, находящиеся на базе Центрального военного округа, постоянно получают последние сводки о теракте в Маале-Адумим", - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее во вторник пресс-служба израильской полиции подтвердила сообщения о нападении со стрельбой в Маале-Адумим. В свою очередь израильская служба скорой медицинской помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") сообщила, что ранения получили четыре человека, сейчас им оказывается помощь. Первоначально сообщалось о двух пострадавших.