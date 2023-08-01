В Киргизии отменили лимиты на переводы

Национальный банк Киргизии разместил постановление, в соответствии с которым в стране снимаются все ограничения на переводы валюты. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте финансовой организации.

"Денежный перевод по международной системе денежных переводов на территории Киргизской Республики предоставляется получателю в валюте, отправленной отправителем и отличной от национальной валюты Киргизской Республики - сома", - уточнили в Нацбанке республики.

Отзыв или отмена денежного перевода по международной системе денежных переводов из Киргизии будет производиться в той же валюте, в которой отправляли перевод.

Весной прошлого года киргизские власти ограничили коммерческим банкам возможность выдачи денежных переводов клиентам в иностранной валюте. Получить их можно было лишь в той валюте, из страны которой были отправлены денежные средства. Объяснилось, что ограничение введено для экономической безопасности и стабилизации обстановки на внутреннем валютном рынке Киргизии.

До этого Государственная дума во II чтении разрешила бесплатные переводы до 30 млн рублей в месяц между своими счетами.