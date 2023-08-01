Алжирская армия объявила об усилении оборонных возможностей
Начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха объявил об усилении вооруженных сил на фоне деструктивного поведения Запада, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы в Алжире делаем все необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших вооруженных сил, которая позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в ХХI веке наше государство", - заявил Шангриха на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Шангриха отметил, что потенциальные угрозы стране исходят от деструктивного поведения западных стран.
Ранее король Марокко Мухаммед VI выступил за нормализацию отношений с Алжиром и открытие границ.
Отношения между Марокко и Алжиром остаются напряженными на протяжении десятилетий. Ключевым вопросом остается суверенитет Западной Сахары, который поддерживает Алжир, а Марокко считает эту территорию своей. В 2021 году Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, а граница между странами остается закрытой с 1994 года.
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