Швеция усилила пограничный контроль после акций сожжения Корана

Власти Швеции усилили пограничный контроль и расширили полномочия полиции при задержании и личном обыске подозреваемых в связи с угрозами, возникшими после акций сожжения Корана. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил шведский министр юстиции Гуннар Штроммер.

"Пограничный контроль - это мера, позволяющая нам вовремя выявлять людей, въезжающих в Швецию и представляющих угрозу национальной безопасности", - сказал он.

Отмечается, что новый закон о расширении полномочий полиции, а также об усилении пограничного контроля и электронного наблюдения за въезжающими в Швецию уже вступил в силу.