Совершено вооруженное нападение на консульство Швеции в Измире
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В шведском консульстве в Измире иностранный гражданин из-за спора относительно визы совершил вооруженное нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в ходе инцидента был ранен гражданин Турции, являющийся сотрудником консульства.