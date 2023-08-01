https://news.day.az/world/1586091.html Совершено вооруженное нападение на консульство Швеции в Измире
Совершено вооруженное нападение на консульство Швеции в Измире
В шведском консульстве в Измире иностранный гражданин из-за спора относительно визы совершил вооруженное нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в ходе инцидента был ранен гражданин Турции, являющийся сотрудником консульства.
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