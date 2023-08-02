В Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ

Полиция Испании и Канады ликвидировала террористическую сеть, связанную с ИГИЛ, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что кульминацией антитеррористической операции стал арест в Торонто 34-летнего мужчины, который вел пропагандистскую деятельность в социальных сетях с целью вербовки новых последователей.

Ранее контрабандиста, вербовщика ИГ Мирсада Кандича суд в США приговорил к пожизненному заключению.

Кандич был осужден по обвинению в заговоре с целью оказания материальной поддержки ИГ в мае 2022 года - по данным следствия, Кандич создавал поддельные документы в период с января 2013 года по июнь 2017 года, предоставлял оружие и организовывал личный состав подразделений террористов.

Кандич считается одним из высокопоставленных членов "Исламского государства", он занимался контрабандой оружия и распространением исламистской пропаганды по всему миру.