В Канаде площадь сгоревших территорий от пожаров увеличилась

Площадь сгоревших от лесных пожаров территорий в Канаде достигла 13 миллионов гектаров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на 26 июля площадь сгоревших территорий превысила 12 миллионов гектаров. При этом сообщается, что на данный момент количество очагов составляет 1031. Из них 653 контролируется пожарными, а 167 удерживаются от распространения.

Ранее сообщалось, что количество активных лесных пожаров выросло с 590 до 734, при этом площадь уничтоженных пожаром территорий увеличилась с 8,4 млн га до 9 млн га. Отмечается, что порядка 430 пожаров из общего числа пока не были взяты под контроль спасательных служб. При этом сообщается, что большее число пожаров зафиксировано в районах Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

До этого сообщалось, что беспилотники "БАС" запустили в Якутии для поиска очагов лесных пожаров. Компания-разработчик отмечает, что полеты вне экспериментально-правового режима новых беспилотников проводятся в России впервые. В ГТЛК добавили, что в случае успешного применения, в планах использования БПЛА "БАС" не только мониторинг очагов пожаров, но и отслеживание популяций овцебыков, северных лесных оленей, а также использование в промыслах.