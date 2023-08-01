10 военнослужащих пострадали в результате ДТП в Турции

В турецкой провинции Хатай во вторник автомобиль, перевозящий военнослужащих, врезался в грузовик.

Как передает Day.Az, на место происшествия были привлечены бригады скорой помощи и полиция.

Стало известно, что в результате ДТП 10 военнослужащих получили легкие травмы. Они были доставлены в государственную больницу Дортйол.

В связи с ДТП ведется расследование.