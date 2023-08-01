https://news.day.az/world/1586133.html 10 военнослужащих пострадали в результате ДТП в Турции
10 военнослужащих пострадали в результате ДТП в Турции
В турецкой провинции Хатай во вторник автомобиль, перевозящий военнослужащих, врезался в грузовик.
Как передает Day.Az, на место происшествия были привлечены бригады скорой помощи и полиция.
Стало известно, что в результате ДТП 10 военнослужащих получили легкие травмы. Они были доставлены в государственную больницу Дортйол.
В связи с ДТП ведется расследование.
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