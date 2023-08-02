Турция объявила о строительстве еще двух АЭС

Турция в ближайшие пять лет начнет строить две новые АЭС. С тем, кто займется строительством, в Анкаре пока не определились, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Вскоре в Турции начнет работать первая АЭС - "Аккую", построенная Россией в Мерсине. Турецкое правительство смотрит в будущее и уже вынашивает планы по строительству еще двух АЭС.

Новые станции будут той же мощности, что и "Аккую" - 35 млрд кВт·ч в год. О планируемых атомных электростанциях известно, что одна из них появится во Фракии, на европейской территории Турции, вторая - в Синопе, на Черном море.

"Интерес к проекту строительства второй АЭС проявляют Россия, Южная Корея и Франция. С Китаем долгие годы продолжаются переговоры по проекту строительства третьей АЭС во Фракии. Мы хотим подготовить межправительственные соглашения и направить их на утверждение в парламент" - глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

Лицензии на строительство могут быть получены в ближайшие пять лет, тогда же начнется закладка фундамента двух новых турецких АЭС.

"Мы планируем, что в период с 2023 по 2028 год будут получены лицензии на вторую и третью АЭС и будет начат процесс закладки фундамента [объектов]" - Байрактар.

Напомним, первый энергоблок Аккую будет запущен в конце октября 2024 года, всего энергоблоков на АЭС четыре. Работая на полной мощности станция обеспечит Турцию электроэнергией на 10%. Соответственно, если проекты будут реализованы и страна обзаведется еще двумя АЭС, они покроют потребности Турции на треть.