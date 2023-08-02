Туркменистан продвигает экобезопаность Каспия в ООН

Туркменистан в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН планирует внести предложение о создании "Каспийской экологической инициативы".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье МИД Туркменистан, опубликованной в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"С учетом плодотворного сотрудничества по каспийской проблематике Туркменистан вносит предложение о создании "Каспийской экологической инициативы", которая призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биоресурсов, а также решением ряда экологических проблем", - говорится в статье.

Туркменистан также предложит рассмотреть инициативу о создании регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Отмечается, что инициатива направлена на сохранение мира, безопасности и добрососедства в Центральной Азии, а также налаживание механизма водопользования трансграничных рек региона.

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