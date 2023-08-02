https://news.day.az/world/1586154.html Затопленный аэропорт Пекина с самолетами в воде - ВИДЕО
Затопленный аэропорт Пекина с самолетами в воде - ВИДЕО
Затопленный в результате тайфуна "Доксури" международный аэропорт Пекин Дасин попал на видео. Кадры, на которых видны стоящие в воде самолеты, опубликованы на сайте телеканала Sky News.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным источника, наводнение в воздушной гавани случилось в понедельник, 31 июля.
Отмечается, что оно привело к массовой отмене и задержке рейсов.
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