Трампу грозит долгое тюремное заключение

Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его виновным по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов и штурме Капитолия может быть приговорен к длительному лишению свободы. Это следует из опубликованного во вторник обвинительного заключения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в документе уточняется, что Трампу предъявлены обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов в стране. В случае признания его виновным максимальное наказание может составить 20 лет тюрьмы. Такое же наказание может грозить ему и за попытку препятствовать действиям Конгресса, направленным на утверждение итогов голосования. По остальным двум пунктам обвинения максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.

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