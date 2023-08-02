Туркменистан предлагает создать институт нейтралитета и безопасности в Ашхабаде

Туркменистан планирует обсудить в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возможность создания института нейтралитета и безопасности в Ашхабаде.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье МИД, опубликованной в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"С целью дальнейшего упрочения многостороннего сотрудничества в рамках Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития будет предложено проведение в Ашхабаде очередной встречи высокого уровня Группы друзей в декабре 2023 года с последующей организацией в декабре 2024 года в Ашхабаде международной конференции по Группе друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности. В этом контексте Туркменистан предлагает обсудить возможность учреждения в Ашхабаде института нейтралитета и безопасности, который мог бы стать эффективной площадкой для проведения научных работ и исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам", - отмечается в публикации.

Также Туркменистан предлагает рассмотреть возможность принятия резолюции Генассамблеи ООН "Стабильная, устойчивая и надежная энергетическая мобильность и ее ключевая роль в обеспечении устойчивого развития". Проект документа предусматривает проведение в Ашхабаде в 2025 году международного форума "Устойчивая энергетика для всех". Кроме того, Туркменистан выразит готовность к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в контексте разработки и внедрения энергосберегающих технологий, а также развития системы возобновляемых источников энергии.

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