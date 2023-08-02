Турецкие саперы уничтожили военные снаряды, обнаруженные на пляже

Саперы турецких ВМС завершили проверку пляжной зоны черноморского городка Шиле вблизи Стамбула, в море у которого в конце прошлой недели было обнаружено около 30 артиллерийских снарядов.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TV-24, боеприпасы были уничтожены.

С понедельника пляжи в Шиле были закрыты, саперы обследовали берег и район, где были найдены снаряды, в целях безопасности жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали. По данным администрации провинции Стамбул, утром 30 июля водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар. Восемь боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле в тот же день были доставлены в местную воинскую часть, остальные саперы уничтожили в среду, использовав для этого свыше 30 кг взрывчатки.

Прокуратура проводит расследование в связи с обнаружением снарядов. По данным следствия, они являются устаревшими боеприпасами к артиллерийским орудиям и не имеют никакого отношения к украинским морским плавучим минам в Черном море. ВМС Турции ранее неоднократно уничтожали такие мины у своего побережья.

Ранее мы писали о том, что на турецком пляже найдены десятки снарядов.