Турция и ЕС договариваются о расширении таможенного союза

Европейский союз (ЕС) и Турция ведут переговоры о расширении соглашения о таможенном союзе. Это происходит на фоне потепления в двусторонних отношениях после сообщений о достижении с Анкарой принципиальной договоренности об одобрении заявки Стокгольма на вступление в НАТО,

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Я всегда думал и до сих пор считаю, что модернизация таможенного союза в принципе достижима. Конечно, есть некоторые препятствия, но мы должны понять, каким образом можно выстроить более тесное сотрудничество", - приводит оно слова еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана. Агентство также обращает внимание на то, что в прошлом месяце министры иностранных дел страны ЕС заявили о своей готовности работать над "укреплением двусторонних связей с Турцией" после того, как Анкара дала принципиальное согласие на одобрение членства Швеции в НАТО. Кроме того, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони за последние две недели "уже дважды встречался" с министром финансов и казначейства Турции Мехметом Шимшеком, чтобы "обсудить экономическую политику турецкого правительства и отношения между Анкарой и ЕС".