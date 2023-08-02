Пентагон выделяет миллиарды на пополнение запасов вооружений

Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений из общей суммы в $26 млрд, выделенной Конгрессом США на эти нужды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, компании Lockheed Martin перечислены $2,3 млрд из планируемых $6 млрд. Средства пойдут, в частности, на производство управляемых ракет для системы GLMRS. Совместное предприятие Lockheed Martin и RTX Corporation получило $1,4 млрд из планируемых $1,9 млрд на пополнение запасов ракетных комплексов Javelin. RTX также получила дополнительное финансирование производства усовершенствованных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и замену ракет для переносных ЗРК Stinger. Как заявили в Пентагоне, ведомство скорректировало отчетность, чтобы "отразить текущие обязательства".

На настоящий момент Пентагон также выделил американским компаниям $7 млрд на обеспечение военных нужд Украины, в частности, на поставку Киеву ЗРК и боеприпасов.