Молдова продолжает отдаляться от СНГ

Правительство Молдовы на заседании в среду одобрило денонсацию сразу четырех соглашений с СНГ в области энергетики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прошу представить денонсацию пакета соглашений в рамках СНГ, которые стали неактуальными с тех пор, как мы подключились к энергетической системе Европы. Таким образом, они утратили силу", - заявил министр энергетики Виктор Парликов.

Он подчеркнул, что речь идет о денонсации соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики, соглашения по обеспечению параллельной работы энергосистем стран - участниц СНГ. А также соглашения о транзите энергии и электрической мощности стран - участниц СНГ и решения Совета глав правительств государств - членов СНГ об установлении единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии, перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи в государствах - членах Содружества.

Ранее мы писали о том, что Молдова денонсирует соглашение с СНГ и сокращает масштаб сотрудничества.