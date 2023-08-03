https://news.day.az/world/1586251.html Мощный тайфун в Японии продолжает уносить жизни - ВИДЕО
Мощный тайфун в Японии продолжает уносить жизни - ВИДЕО
На юге Японии сильнейший тайфун убил как минимум одного человека. Стихия обрушилась на префектуру Окинава.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в море начался шторм. Скорость ветра увеличилась до 50 метров в секунду. Мощными порывами ломало деревья, сносило металлические конструкции и деревянные постройки.
Из-за обрушений погиб мужчина, который находился в складском помещении. Еще пять человек пострадали.
Тайфун оборвал линии электропередачи, в результате без света остаются больше двухсот тысяч домов. Также в Окинаве остановлено движение поездов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре