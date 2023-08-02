https://news.day.az/world/1586258.html Эрдоган сменил глав управлений безопаности в большинстве провинций
Эрдоган сменил глав управлений безопаности в большинстве провинций
Главы управлений безопасности 52 провинций Турции из 81 сменены по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Day.Az, cоответствующий указ главы республики опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.
Руководство Турции пока не прокомментировало причины замены большинства глав полицейских управлений.
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