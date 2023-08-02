Франция проводит посредническую миссию между Израилем и Хезболлой

Франция предпринимает посреднические усилия между Израилем и ливанской шиитской партией "Хезболлах" во избежание роста напряженности между сторонами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщила израильская газета Maariv.

По ее информации, во вторник бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, ныне являющийся спецпредставителем французского президента Эмманюэля Макрона по Ливану, встретился в Бейруте с представителями "Хезболлах".

В ходе этой встречи французский политик передал ливанским собеседникам "послание о том, что Израиль не заинтересован в эскалации", утверждает издание. Он также призвал представителей "Хезболлах" "предпринимать шаги по поддержанию спокойствия и предотвращению насилия", пишет Maariv.

По сведениям издания, это послание для "Хезболлах" израильская сторона передала Франции во время визита в Париж главы МИД еврейского государства Эли Коэна. Франция, сообщает газета, пообещала выступить в этой ситуации посредником и донести этот сигнал до ливанской организации.