В Швеции планируется очередная акция по сожжению Корана

Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение акции 3 августа, в ходе которой планируется сжечь Коран.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Svenska dagbladet.

По словам организатора манифестации, цель демонстрации - показать, что религия также является политикой. "Я надеюсь, что весь мир услышит это заявление, потому что важно признать, что религия является политической", - сказала женщина.

Ранее мы писали о том, что в Швеции сожгли Коран у здания парламента.