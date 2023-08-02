https://news.day.az/world/1586271.html В Швеции планируется очередная акция по сожжению Корана
В Швеции планируется очередная акция по сожжению Корана
Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение акции 3 августа, в ходе которой планируется сжечь Коран.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Svenska dagbladet.
По словам организатора манифестации, цель демонстрации - показать, что религия также является политикой. "Я надеюсь, что весь мир услышит это заявление, потому что важно признать, что религия является политической", - сказала женщина.
Ранее мы писали о том, что в Швеции сожгли Коран у здания парламента.
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