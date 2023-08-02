Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят первый более чем за пять недель телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разговор идет сейчас", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы как обычно делаем - дадим сообщение на этот счет", - добавил представитель Кремля.

В предыдущий раз лидеры общались 24 июня, за время этого перерыва была прекращена зерновая сделка и произошли несколько других событий, в том числе Анкара выдала Киеву главарей батальона "Азов".

О планах проведения 2 августа телефонного разговора президент России сообщил 29 июля. По словам Путина, они собирались побеседовать с Эрдоганом ранее, однако не смогли подобрать удобное время.