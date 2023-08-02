Иран обязали выложить круглую сумму за сбитый украинский лайнер
Иран должен выплатить 142 миллиона долларов компенсации за сбитый украинский самолет.
Как сообщает Day.Az, Верховный суд Онтарио (Канада) признал сбитый Корпусом стражей иранской революции (КСИР) украинский самолет и гибель 176 пассажиров терактом.
Суд посчитал, что это было сделано преднамеренно. По решению суда, Иран должен выплатить 142 миллиона долларов компенсации семьям 8 человек, погибших в авиакатастрофе украинского самолета.
Семьи погибших подали в суд на некоторых полномочных лиц и структур Ирана для привлечения к ответственности за теракт и причиненный ущерб и потери.
8 января 2020 года (КСИР) через несколько минут после взлета сбил самолет украинских авиалиний, в результате чего погибли все 176 человек, находившихся на борту.
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