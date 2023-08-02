Миссия ЕС в Армении открыла второй офис в Зангезуре

Миссия Европейского Союза в Армении открыла второй офис в Зангезуре.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Арменпресс".

Отмечено, что гражданская мониторинговая миссия ЕС в Армении расширяет свое присутствие в Сюникской области.

Офис миссии открылся в Гафанском районе.

Отметим, что еще один офис миссии ЕС есть в Горусе.