https://news.day.az/world/1586322.html Миссия ЕС в Армении открыла второй офис в Зангезуре
Миссия ЕС в Армении открыла второй офис в Зангезуре
Миссия Европейского Союза в Армении открыла второй офис в Зангезуре.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Арменпресс".
Отмечено, что гражданская мониторинговая миссия ЕС в Армении расширяет свое присутствие в Сюникской области.
Офис миссии открылся в Гафанском районе.
Отметим, что еще один офис миссии ЕС есть в Горусе.
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