Эрдоган и Путин договорились о встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о его визите в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении.

Дата визита в сообщении не указана.

Ранее мы писали о том, что Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор.