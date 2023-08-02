https://news.day.az/world/1586324.html Эрдоган и Путин договорились о встрече
Эрдоган и Путин договорились о встрече
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о его визите в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении.
Дата визита в сообщении не указана.
Ранее мы писали о том, что Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре