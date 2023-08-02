https://news.day.az/world/1586329.html В Стамбуле горит бизнес центр - ФОТО
В Стамбуле горит бизнес центр - ФОТО
В районе Байрампаша турецкого города Стамбул вспыхнул пожар в 4-этажном бизнес-центре.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, отмечается, что пожар возник в подвале, а затем перекинулся на верхние этажи.
Отметим, что для тушения пожара на место происшествия прибыло большое количество сотрудников пожарных подразделений. 9 человек, оставшихся в горящем бизнес-центре, были спасены. От дыма пострадали четверо пожарных. Они были госпитализированы.
Работы по тушению возгорания все еще продолжаются. Причины происшествия расследуются.
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