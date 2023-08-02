Эрдоган и Путил обсудили урегулирование в Украине

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре урегулирование в Украине. Турецкий лидер, как сообщила его канцелярия по итогам переговоров, призвал избегать шагов, которые могут способствовать эскалации конфликта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путин договорились о встрече.