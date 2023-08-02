https://news.day.az/world/1586332.html Эрдоган и Путил обсудили урегулирование в Украине
Эрдоган и Путил обсудили урегулирование в Украине
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре урегулирование в Украине. Турецкий лидер, как сообщила его канцелярия по итогам переговоров, призвал избегать шагов, которые могут способствовать эскалации конфликта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путин договорились о встрече.
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