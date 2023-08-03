Пекин предупреждает Вашингтон о рисках предоставления помощи Тайваню

Власти Китая требуют от Соединенных Штатов перестать оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД КНР.

"Предоставление американских вооружений региону Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и договоренности в соответствии с тремя совместными коммюнике (три заявления, которые сыграли решающую роль в установлении дипотношений между двумя странами - прим. ТАСС), - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, распространенном в связи с распоряжением президента США Джо Байдена выделить до $345 млн Тайбэю в качестве военной помощи. - Это серьезно ущемляет суверенитет Китая и его интересы в сфере безопасности, существенно подрывает китайско-американские отношения, мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Как уточнил МИД КНР, китайские власти в связи с этим "выражают категорическое недовольство и решительный протест". "Мы уже сделали американской стороне серьезное представление по данному поводу", - проинформировало министерство.

Согласно заявлению, Пекин считает неприемлемым поддержание любых межармейских контактов между Вашингтоном и Тайбэем. "Соединенные Штаты должны прекратить потакать и оказывать поддержку сепаратистским силам, сторонникам так называемого движения за независимость Тайваня", - указывает министерство.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость китайского народа, который будет защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей родины", - сообщил МИД Китая.

Ранее мы писали о том, что представитель МИД Китая провел встречи в Госдепе.