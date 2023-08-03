ОПЕК+ не пересмотрит нефтяную политику

Комитет ОПЕК+ по мониторингу рынка вряд ли внесет изменения в действующую нефтяную политику на заседании в пятницу.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников в ОПЕК+.

По словам одного из собеседников агентства, повышение цен на нефть является причиной, по которой комитет, вероятно, не будет менять текущий курс. Аналитики отмечают, что ОПЕК+ может продлить действие добровольных ограничений добычи, введенных Саудовской Аравией, чтобы поддержать цены.

На этой неделе стоимость нефти Brent поднялась до трехмесячного максимума выше $85 за баррель на фоне сокращения предложения и роста спроса. Эксперты прогнозируют, что нефть будет дорожать и дальше.