Путин рассказал Эрдогану о его взгляде на будущее зерновой сделки

Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подчеркнуто, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе", - передала пресс-служба российского лидера содержание разговора, напомнив, что "этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия - Африка".

"Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - подчеркнули в Кремле.

Путин также изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки. Российский лидер в телефонной беседе изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением зерновой сделки.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путил обсудили урегулирование в Украине.