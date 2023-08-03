Потенциальное землетрясение в Стамбуле сильно ударит по жилищному фонду города

Около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала A-haber.

По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула попало в зону риска.

"При землетрясении магнитудой 7,0 и более 600 тыс. квартир будут стерты с лица земли", - сказал Озхасеки.

Он отметил, что турецкие власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. Всего "планируется построить 300-350 тыс. домов, в том числе и в рамках проекта реновации.

Ранее мы писали о том, что власти Турции подготовят Стамбул к разрушительному землетрясению.