Потенциальное землетрясение в Стамбуле сильно ударит по жилищному фонду города - результаты моделирования
Около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала A-haber.
По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула попало в зону риска.
"При землетрясении магнитудой 7,0 и более 600 тыс. квартир будут стерты с лица земли", - сказал Озхасеки.
Он отметил, что турецкие власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. Всего "планируется построить 300-350 тыс. домов, в том числе и в рамках проекта реновации.
Ранее мы писали о том, что власти Турции подготовят Стамбул к разрушительному землетрясению.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре