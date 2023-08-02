Сильный пожар на объекте нефтеперерабатывающей компании в Иране

Сильный пожар произошел в городе Дуруд в провинции Лорестан в Иране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Начальник пожарной части Дуруда сказал, что масштабы пожара в нефтеперерабатывающей компании очень велики, и работы по тушению пожара все еще продолжаются.

На место происшествия привлечены 16 пожарных машин из близлежащих городов.

По имеющейся информации, 2 человека госпитализированы с травмами.