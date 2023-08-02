https://news.day.az/world/1586362.html Сильный пожар на объекте нефтеперерабатывающей компании в Иране
Сильный пожар на объекте нефтеперерабатывающей компании в Иране
Сильный пожар произошел в городе Дуруд в провинции Лорестан в Иране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Начальник пожарной части Дуруда сказал, что масштабы пожара в нефтеперерабатывающей компании очень велики, и работы по тушению пожара все еще продолжаются.
На место происшествия привлечены 16 пожарных машин из близлежащих городов.
По имеющейся информации, 2 человека госпитализированы с травмами.
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