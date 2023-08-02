Ряд стран хотят воспользоваться опытом турецкой компании в сфере нефтедобывающих услуг

Алжир, Ливия, Израиль и Египет хотят воспользоваться опытом турецкой компании "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" (TPAO) в сфере нефтедобывающих услуг, хранения, торговли и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, также ведутся переговоры о сотрудничестве с Малайзией и Бразилией.

Отметим, что в настоящее время TPAO добывает в Азербайджане в среднем 8 251 баррелей нефти в день на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", 60 594 баррелей природного газа и 14 266 баррелей нефтяного конденсата на "Шахдениз". В Ираке добывается 4 696 баррелей нефти на проекте "Миссан" и 1484 баррелей на проекте "Бадра", а в России - 3 858 баррелей нефти на месторождении "Байтуган".