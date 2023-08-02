В Финляндии отказались упрощать условия въезда россиянам

В Финляндии заявили об отказе упрощения условий въезда в страну для россиян. По словам финского депутата от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, которые приводит сайт местной телерадиокомпании Yle, у них нет возможности делать послабления в визовой политике для путешественников из России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На данный момент граждане РФ могут попасть в Финляндию в том случае, если (их) недвижимость требует неотложного обслуживания. На мой взгляд, этого достаточно", - отметил Копра.

Депутат добавил, что в данном случае речь идет о международной репутации Финляндии, которая может пострадать в случае поездок россиян в другие страны Шенгенской зоны транзитом.

По данным источника, в июле местные СМИ писали о том, что владельцы финской недвижимости из России подписали петицию, в которой призвали облегчить им въезд в страну.