Глава иранского МИД прибыл с визитом в Пакистан

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиан посетил Пакистан.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел Ирана.

Сообщается, что иранский дипломат уже находится в столице Исламабаде.

В рамках визита запланированы переговоры с высокопоставленными официальными лицами правительства Пакистана.

В ходе обсуждений будут рассмотрены вопросы развития связей между странами по различным направлениям, взаимодействия на приграничных территориях, развития торгово-экономических связей, региональные и международные вопросы.