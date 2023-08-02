Франция запросила поддержку Еврокомиссии

Франция запросила активацию Европейского механизма гражданской обороны для финансирования 75% стоимости эвакуации граждан ЕС из Нигера. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После недавних событий в Нигере Франция запросила помощь через Европейский механизм гражданской обороны для репатриации европейских граждан из Нигера. Франция выделила четыре самолета для операции по репатриации из Ниамея в Париж. Два рейса уже прибыли во Францию с примерно 500 пассажирами на борту, другие рейсы находятся на стадии подготовки. Механизм обеспечит финансирование 75% стоимости перелетов", - сообщила Еврокомиссия.