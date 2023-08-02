ООН о необходимости возобновления зерновой сделки

Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, тогда как затянувшаяся пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности. Согласно выводам краткого обзора офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в наиболее уязвимые группы попадают бедные страны Африки, также под риском оказываются украинские фермеры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, переданном ТАСС, зерновая сделка подвергалась критике за непропорциональный экспорт в развитые страны и страны с развивающейся экономикой, а также за то, что не весь экспорт в рамках нее был направлен в развивающиеся страны. "Но следует отметить, что основной целью черноморской зерновой инициативы является и должно быть обеспечение глобальной ценовой и рыночной стабильности, от чего наибольшую выгоду получат беднейшие и нуждающиеся страны. Увеличение экспорта из Украины, даже если меньшая доля поставок будет экспортироваться непосредственно в развивающиеся страны, способствует достижению этой цели, а также улучшению доступа к продовольствию и обеспечению ценовой и рыночной стабильности", - говорится в докладе.

"Нынешнее прерывание черноморской зерновой инициативы приведет к нестабильности на рынках и значительному негативному воздействию на гуманитарную помощь, - продолжают эксперты ФАО. - Международные цены на основные продовольственные товары, вероятно, будут колебаться в зависимости от того, останется ли украинский экспорт на рынке, в сочетании с изменением условий выращивания в других крупных странах-производителях". Как отмечается, масштабы воздействия затянувшегося перерыва в работе зерновой сделки могут усугубиться, поскольку в последние годы мир столкнулся с многочисленными кризисами, такими как пандемия COVID-19, экономические спады, экстремальные климатические явления и конфликты.