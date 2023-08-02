США готовятся к потенциальному конфликту с Китаем?

Власти США планируют изменить конструкцию ракет и состав их топливной смеси, чтобы обеспечить американским Вооруженным силам преимущество на случай потенциального конфликта с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Расстояния в регионе и огромный размер [китайского] военно-морского флота означают, что США нужны ракеты большей дальности для уничтожения кораблей, которые могут поражать удаленные цели", - приводит оно слова конгрессмена Майка Галлахера (республиканец от штата Висконсин). Кроме того, по информации агентства, в Пентагоне и Конгрессе уже начали "рассматривать варианты использования более мощного топлива и более легких боеголовок", которые "увеличат дальность действия некоторых видов ракет на 20%". Для этого, в частности, планируется использовать топливные смеси на основе соединения CL-20.

Агентство также указывает, что на прошлой неделе Сенат США обнародовал законопроект, согласно которому правительство выделит не менее $13 млн на повышение эффективности ракетного топлива. Эту инициативу должна будет согласовать Палата представителей, однако, по информации анонимных источников Reuters, американские законодатели будут "согласны объединить усилия для сдерживания Китая". При этом первый транш запустит процесс, который в будущем может привести к "новым расходам на сумму в [несколько] миллиардов долларов".