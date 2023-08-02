Великобритания и Турция вступают в новую фазу оборонного сотрудничества

Сотрудничество Турции и Великобритании в сфере оборонной промышленности имеет значимость для обеих стран. Две страны начали укреплять сотрудничество в этой сфере.

Как передает Day.Az, об этом Анадолу сказал посол Турции в Лондоне Осман Корай Эрташ.

Дипломат отметил, что турецкие оборонные предприятия стали проявлять большой интерес к сотрудничеству с Великобританией. В этом контексте, как указал он, турецкая оборонная компания недавно купила акции британской оборонной компании.

"В очередной раз в рамках IDEF-23 (16-й Международной выставки оборонной промышленности) наша крупная компания оборонной промышленности подписала партнерское соглашение с важной компанией в Великобритании. Все это обнадеживает будущее. Такой стратегический подход мы и впредь будем поддерживать в наших отношениях в оборонно-промышленной сфере", - сказал Эрташ.