Россия выдаст оружие ополчению

Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины", - отметил он.

В ответ на вопрос журналистов, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть "не в те руки", представитель Кремля сказал: "Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть".