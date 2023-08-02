Британия меняет посла в России

Британское министерство иностранных дел сообщило, что назначило на пост нового посла в Москве кадрового дипломата Найджела Кейси вместо Деборы Броннерт. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо Деборы Броннерт, которая перейдет на другую дипломатическую службу", - сказано в сообщении.

Там отметили, что новый посол вступит в должность в ноябре 2023 года.