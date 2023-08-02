https://news.day.az/world/1586444.html Путин и Эрдоган в скором времени определятся с деталями встречи
Путин и Эрдоган в скором времени определятся с деталями встречи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и датам встречи, передает Day.Az.
Официальный представитель Кремля уточнил, что в повестке планируемой встречи будет зерновая сделка. При этом Песков добавил, что тема передачи "азовцев" не затрагивалась во время разговора лидеров по телефону.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре