Путин и Эрдоган в скором времени определятся с деталями встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и датам встречи, передает Day.Az.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в повестке планируемой встречи будет зерновая сделка. При этом Песков добавил, что тема передачи "азовцев" не затрагивалась во время разговора лидеров по телефону.