https://news.day.az/world/1586452.html Госдеп о предстоящей встрече в Джидде по Украине
Госдеп о предстоящей встрече в Джидде по Украине
США не ждут никаких осязаемых и конкретных результатов от инициированных Западом и Киевом консультаций по Украине в Джидде.
Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Я бы не ожидал чего-либо конкретного по итогам этих переговоров. Это только начало процесса", - сказал он.
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