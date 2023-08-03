Госдеп о предстоящей встрече в Джидде по Украине

США не ждут никаких осязаемых и конкретных результатов от инициированных Западом и Киевом консультаций по Украине в Джидде.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я бы не ожидал чего-либо конкретного по итогам этих переговоров. Это только начало процесса", - сказал он.