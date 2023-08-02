Финляндия получит ПРО "Праща Давида"

Соединенные Штаты одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) "Праща Давида", разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня министр обороны [Израиля] Йоав Галант, генеральный директор израильского Министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления Минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от Госдепартамента США о решении [вашингтонской] администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения "Праща Давида", - говорится в сообщении министерства.

По информации пресс-службы, сумма сделки оценивается в €316 млн ($346 млн).