Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената

Правоохранители провели обыски в зданиях американского Сената после сообщений о возможном проникновении вооруженного человека.

Как сообщает Day.Az, об информирует полиция Капитолия.

"Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и на прилегающих территориях в ответ на звонок в службу 911", - говорится в публикации ведомства в Twitter.

На время проверки сотрудников и посетителей эвакуировали. Тех, кто по какой-то причине остался внутри, призвали укрыться в безопасном месте.

Отмечается, что подтвержденной информации о стрельбе к настоящему моменту нет.