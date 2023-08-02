https://news.day.az/world/1586457.html Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената
Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената
Правоохранители провели обыски в зданиях американского Сената после сообщений о возможном проникновении вооруженного человека.
Как сообщает Day.Az, об информирует полиция Капитолия.
"Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и на прилегающих территориях в ответ на звонок в службу 911", - говорится в публикации ведомства в Twitter.
На время проверки сотрудников и посетителей эвакуировали. Тех, кто по какой-то причине остался внутри, призвали укрыться в безопасном месте.
Отмечается, что подтвержденной информации о стрельбе к настоящему моменту нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре