https://news.day.az/world/1586458.html Жители российского города заметили облако в виде «ядерного гриба»
Жители российского города заметили облако в виде «ядерного гриба»
Жители Казани вечером в среду, 2 августа, заметили в небе облако в виде "ядерного гриба". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Жители российского города предположили, что явление связано с мощным пожаром или взрывом. Однако объект в небе оказался облаком-"наковальней".
Как пояснили специалисты, это особый вид кучево-дождевого облака, которое сначала поднимается на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров.
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