Жители российского города заметили облако в виде «ядерного гриба»

Жители Казани вечером в среду, 2 августа, заметили в небе облако в виде "ядерного гриба". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Жители российского города предположили, что явление связано с мощным пожаром или взрывом. Однако объект в небе оказался облаком-"наковальней".

Как пояснили специалисты, это особый вид кучево-дождевого облака, которое сначала поднимается на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров.