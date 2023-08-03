https://news.day.az/world/1586462.html Землетрясение у побережья Турции
Землетрясение у побережья Турции
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья турецкой провинции Мугла.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 225 километрах от района Датча, в Средиземном море. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,94 километра.
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