Землетрясение у побережья Турции

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья турецкой провинции Мугла.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 225 километрах от района Датча, в Средиземном море. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,94 километра.